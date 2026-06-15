小泉進次郎防衛相（45）が15日、自身のインスタグラムを更新。日本代表が2―2でオランダ代表と引き分けたサッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の初戦をオランダ大使館で観戦した際の様子を披露し、感想をつづった。「サッカーワールドカップの日本・オランダ戦が2-2の引き分けに終わり、大臣同士でお互いの代表チームの素晴らしい闘いぶりを称え合いました」と明かし、オランダ大使館での自身とオランダのディラン副