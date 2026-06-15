飯山市で14日、ネマガリダケを採りに山に入った神奈川県に住む68歳の男性の行方が分からなくなっています。行方が分からなくなっているのは、神奈川県川崎市に住む68歳の東京都職員の男性です。警察によりますと、男性は14日午前11時半ごろから同僚と3人でネマガリダケを採るために飯山市照岡の山林に入りました。しかし、男性は一人で採取場所を探しに行ったまま、待ち合わせ場所に戻ってきませんでした。車に携帯電話を置いたま