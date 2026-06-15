トヨタのワンボックス車「ハイエース」などを300台以上盗み、海外へ密輸したとして、神奈川、茨城、千葉、埼玉の4県警の合同・共同捜査本部が、ウガンダ国籍の自動車解体業カトゥンバ・ロバート容疑者とナイジェリア国籍の従業員アノカ・ベンジャミン・オビワネ容疑者ら4人を逮捕した。「逮捕容疑は2026年2月4日、カトゥンバ容疑者が盗難車と知りながら、自身が経営する茨城県鉾田市のヤード（※自動車の解体やコンテナ詰めなどを