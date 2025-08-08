第４２回全日本少年軟式野球大会は１１日、１６チームが参加して神奈川・横浜スタジアムで開幕する。６年ぶりに出場する東海大静岡翔洋中は、小学生からの“幼なじみバッテリー”を軸に、初優勝を目指す。左腕・山村麻仁（３年）は、右足を内側に曲げる独特のフォームと制球を武器に春からエースを務める。「全イニングを無失点で抑える」と誓った。配球を組み立てるのは主将の松下海真捕手（３年）。全国予選だった６月の東海