5月27日、シンガーソングライターの椎名林檎が代表取締役を務める芸能・音楽事務所『有限会社黒猫堂』の公式サイトが更新。経済学者・成田悠輔氏のマネジメントを行うことを発表した。しかし、椎名のファンからは落胆の声が聞こえている。同日公式サイトには、《お知らせ》と題した文章が掲載。「このたび有限会社黒猫堂は、成田悠輔氏のマネージメントを担うこととなりました」と、成田氏との契約を結んだことを綴った。さ