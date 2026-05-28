全日本空輸株式会社（ANA）と株式会社ポケモンは、ポケモン30周年特別企画として、特別塗装機「ポケモンジェット」3機を就航することを発表した。その第一弾・第二弾となる「ポケモンジェット 赤」「ポケモンジェット 緑」の2機の飛行機のデザインが公開された。【画像】センス抜群！『ポケモンジェット 赤・緑』絵柄デザイン「ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年、ANAとポケモンがともに歩んできた歴史を祝して、いま