ニューストップ > スポーツニュース > 高校・アマ野球ニュース > 「これを厳重注意で？」広陵高校野球部に対する日本高野連の対応に疑… 夏の甲子園 広陵高等学校 スポーツニュース・トピックス ゴシップ 高校野球 週刊女性PRIME 「これを厳重注意で？」広陵高校野球部に対する日本高野連の対応に疑問視も 2025年8月7日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 広陵高校野球部での暴力事件が発覚したと週刊女性PRIMEが伝えた 日本高野連は厳重注意の措置をしたと説明したが、ネット上で物議に 「これを厳重注意で済ませるって…」などと対応を疑問視する声もあった 記事を読む