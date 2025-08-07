７日午前５時４５分頃、大阪市西成区萩之茶屋の萩之茶屋南公園（通称・三角公園）近くの路上で、京都府宇治市の自称ユーチューバーの男性（４８）が男に刃物のような物で刺された。男性は太ももと頭を負傷したが、命に別条はない。男は６０歳ぐらいで凶器を持ったまま逃走したとみられ、大阪府警西成署が殺人未遂容疑で行方を追っている。府警によると、男性は直後に同署を訪れ、「刃物で刺された」と申告。男性は刺される前に