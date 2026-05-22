「刺された……助けて……」【写真】この記事の写真を見る（2枚）平成24年のクリスマスイブ、ラブホテルから「刺された」と悲痛な119番通報が入る。血まみれで救助されたのは、車椅子の男性だった。逮捕された22歳の美女が自白した、あまりに身勝手で残忍な動機とは――。障害者を標的にした衝撃的な殺人未遂事件の発端に迫る。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイ