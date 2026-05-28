愛知県春日井市で高齢の女性が襲われた殺人未遂事件で、女性の次男が強盗殺人未遂の疑いで28日逮捕されました。逮捕されたのは、住所・職業不詳の川口和彦容疑者(56)で、26日午前、春日井市西本町で母親(84)の頭を殴って殺害しようとしたうえ、現金10万円を奪った疑いが持たれています。母親(84)は頭蓋骨を折るなどの重傷ですが、命に別条はないということです。28日正午過ぎ、中区内の交番に出頭したということで、「その