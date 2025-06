AppleはiOS 26やmacOS Tahoeといった2025年秋頃リリース予定の最新OS向けに、新ソフトウェアデザインの「Liquid Glass」を発表しました。このLiquid Glassでより美しくなったはずのコントロールセンターが、「あまりにも見にくい」と苦情が寄せられ、早速アップデートが配信されています。Apple heard your complaints about the Liquid Glass Control Center | The Vergehttps://www.theverge.com/news/691540/apple-ios-26-liqui