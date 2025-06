AppleはiOS 26やmacOS Tahoeといった2025年秋頃リリース予定の最新OS向けに、新ソフトウェアデザインの「Liquid Glass」を発表しました。このLiquid Glassでより美しくなったはずのコントロールセンターが、「あまりにも見にくい」と苦情が寄せられ、早速アップデートが配信されています。Apple heard your complaints about the Liquid Glass Control Center | The Verge

It's kinda messy huh?🤔 pic.twitter.com/uhqAVM7avi— Beta Profiles (@BetaProfiles) June 9, 2025

yeah i cant defend this pic.twitter.com/MmFQ4hMjba— Holly - I like tech (@AnxiousHolly) June 10, 2025

The contrast in iOS 26 is horrible. I do love the changes, but damn this is hard on the eyes! #iOS26 pic.twitter.com/WUZmP6kMUV— Patrick Celaya (@CelayaVentures) June 9, 2025

this just seems harder to read? #ios26 pic.twitter.com/GJeHgYUHKJ— Stammy (@Stammy) June 9, 2025

I can’t see anything 😅 pic.twitter.com/qqBtaibQis— Beto (@betomoedano) June 9, 2025

https://www.theverge.com/news/691540/apple-ios-26-liquid-glass-control-center-fixed-betaAppleはWWDC25で、新ソフトウェアデザインのLiquid Glassを発表しました。光の屈折や反射などのガラスの光学特性を再現したデザインで、これまでよりもUI全体が丸みを帯びたものに進化しています。iPhoneやMacの新デザイン「Liquid Glass」が登場、光の屈折や反射などガラスの光学特性を再現しつつ角は丸みを帯びる - GIGAZINELiquid Glassを採用したiOS 26は2025年秋頃配信予定となっていますが、開発者向けのベータ1がいち早く利用可能となっています。しかし、この開発者向けベータ1を利用したユーザーから、「Liquid Glassで見た目が進化したコントロールセンターが見にくい」という苦情が寄せられていました。特に問題視されているのは、Liquid Glassにより背景とUIの判別がつきづらいという点。以下の画像は左がコントロールセンターで、右が再生中の音楽をコントロールするためのUI。どちらも背景のホーム画面が透けているせいで、視認性が悪くなってしまっています。背景によってはかなりコントロールセンターが判別しづらくなる印象です。しかし、2025年6月23日に配信された開発者向けベータ2では、コントロールセンターの見た目に修正が入り、コントロールセンターの背景(ホーム画面)がはるかに不透明になり、各アイコンがより判別しやすくなりました。背景のぼかしがより強くなった影響で、コントロールセンターのアイコンが判別しやすくなった印象です。なお、新ソフトウェアデザインのLiquid Glassについては、「通知が読みにくい」という指摘もありました。これも背景のぼかしが弱いことが一因のようです。特にiPhoneの壁紙が明るく淡い色の場合、顕著に読みにくくなります。