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Apple heard your complaints about the Liquid Glass Control Center | The Verge
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It's kinda messy huh?🤔 pic.twitter.com/uhqAVM7avi— Beta Profiles (@BetaProfiles) June 9, 2025
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yeah i cant defend this pic.twitter.com/MmFQ4hMjba— Holly - I like tech (@AnxiousHolly) June 10, 2025
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The contrast in iOS 26 is horrible. I do love the changes, but damn this is hard on the eyes! #iOS26 pic.twitter.com/WUZmP6kMUV— Patrick Celaya (@CelayaVentures) June 9, 2025
this just seems harder to read? #ios26 pic.twitter.com/GJeHgYUHKJ— Stammy (@Stammy) June 9, 2025
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I can¡Çt see anything 😅 pic.twitter.com/qqBtaibQis— Beto (@betomoedano) June 9, 2025