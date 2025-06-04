相撲協会に退職届を提出していたことが判明した宮城野親方こと元横綱の白鵬（40）が、今年4月、協会退職を決意した後に自民党の森山裕幹事長から参院選出馬の打診を受けていたことが「週刊文春」の取材で明らかになった。【貴重写真】“年上美人妻”のシースルードレス姿に目元がそっくりすぎる白鵬の子供たち、引退後の“おしゃれチョビひげイケオジ”朝青龍、想像以上にスリムになった貴乃花…「角界の知られざる一面」を写真