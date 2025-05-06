¥á¥¸¥ã¡¼¤Çº£µ¨ºÇÂ®¤Î°ìÈ¯¤òµ­Ï¿¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 7¡¼4 ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨9¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ117.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó189.7¥­¥í¡Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Çº£µ¨ºÇÂ®¤Î°ìÈ¯¡£¼Â¶·ÀÊ¤Ï¡Ö¤â¤·¤¢¤ÎÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÆÍ¤­ÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢Ä¶¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤ò¶Ã¤­¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤Î