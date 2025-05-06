ÂçÃ«9¹æ¤Ë¼Â¶·¶ÃØ³¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡¶¯Îõ¤¹¤®¤ë¡ÈÂÇµå¡É¤Ë¶Ã¤¡Ö±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
¥á¥¸¥ã¡¼¤Çº£µ¨ºÇÂ®¤Î°ìÈ¯¤òµÏ¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 7¡¼4 ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨9¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ117.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó189.7¥¥í¡Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Çº£µ¨ºÇÂ®¤Î°ìÈ¯¡£¼Â¶·ÀÊ¤Ï¡Ö¤â¤·¤¢¤ÎÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢Ä¶¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤ò¶Ã¤¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤«¤é¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥éÅê¼ê¤Î97.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157.2¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ117.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó189.7¥¥í¡Ë¤ÎÄËÎõ¤Ê°ì·â¤Ï¡¢Íî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£ÂÇµå¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¡¼¥Ö»á¤¬¥°¥é¥Ö¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÅÁ¤¨¤¿ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¼Â¶·¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇºÇÂ®ÂÇµå¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£117.9¥Þ¥¤¥ë¤ÎÂÇµå¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢º£µ¨¤ÏÇ¯´Ö42È¯¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ï2023Ç¯WBC·è¾¡¤ä¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö50-50¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¾ì½ê¡£»×¤¤½Ð¤Îµå¾ì¤Çº£Ç¯¤âÌöÆ°¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë