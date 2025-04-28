SNSで話題の人気キャラクターの書籍『サメにゃん２』および『サメにゃん２ 【アクリルスタンド付き特装版】』が4月25日に小学館より発売された。 【写真】『サメにゃん２』限定ポストカードを見る サメにゃんとはSNSやLINEスタンプで大人気のもふもふにゃんこシリーズ「mofusand」のキャラクター。 サメスーツを着た茶トラの猫で、なぜサメスーツを着ているかは本人にも分からない。