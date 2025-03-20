トランプ米大統領、「ＦＲＢは利下げしたほうがはるかに良い」 １９日にトランプ米大統領は「ＦＲＢは利下げしたほうがはるかに良い」「正しいことを行え」とＳＮＳに書き込んだ。米ＦＯＭＣでは年内２回の利下げ見通しが維持されたが、パウエル議長は利下げを急いでいないとの姿勢を崩さなかった。