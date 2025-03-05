ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëAlbaLink¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤¬¡¢¡Ö¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Çº¤¤Ã¤¿Êª¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯1·î28Æü¤«¤é2·î6Æü¡¢¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·×500¿Í¡Ê½÷À­325¿Í¡¿ÃËÀ­175¿Í¡Ë¤«¤éÍ­¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2°Ì¤Ï¡Ö¼Î¤Æ¤ë·èÃÇ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤â¤ÎÁ´²óÅú¼Ô¤Ë¡ÖÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤­¤Ã¤«¤±¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿