中日ドラゴンズとナゴヤドームは10日、2025年シーズンもバンテリンドーム ナゴヤでの主催試合で、多彩なイベントを開催する。▼ シリーズ・ワンデーイベントのスケジュール（●がシリーズイベント、〇がワンデーイベント）●４月1日〜3日vs巨人 「オープニングシリーズ 2025」〜2025名古屋開幕！歓喜に向けていざ出陣！！〜●5月5日〜7日vsDeNA 「ファミリーシリーズ 2025」〜ゴールデンウィークは家族でバンテリンドームへ