1月27日、16時から始まった中居正広の女性トラブルを巡るフジテレビの「やり直し会見」は紛糾した結果、深夜2時23分に終了。実に10時間半という凄まじい長丁場となった。会見には191媒体、437人が集まり、様々な質問が飛び交った。中でも大きなトピックとして何度も話題に上ったのが、女性から被害報告を受けながらも中居の番組を継続した理由についてだ。「2024年2月4日、『まつもtoなかい』が松本人志さんの活動休止で『だれ