今週、プレミアリーグのある審判員の様々な問題行動が発覚してイギリス中に衝撃が走っている。イングランド1部プレミアリーグで審判員を務めるデビット・クート氏は、今週月曜日、昨シーズンまでリヴァプールの指揮官を務めたユルゲン・クロップ監督に対し「ドイツのクソ野郎」と発言した動画がSNS上に投稿され問題になっていた。そのほかにも、同氏がEURO2024の会場ホテルで薬物とみられる白い粉を吸引した動画も投稿されており、