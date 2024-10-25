24日、アメリカバレーボール協会（USAV）が男子アメリカ代表監督にカーチ・キライ氏が就任したと発表した。 パリオリンピック（五輪）で銅メダルを獲得した男子アメリカ代表。2013年から2024年までの11年間はジョン・スパロー氏が指揮していたものの、10月にUSAVの会長に就任。次の男子代表監督ついて関心が高まっていた。 そうした中、2012年から女子アメリカ代表の指揮官を務めてきたカーチ