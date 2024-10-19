10月18日に放送されたバラエティ番組「探偵！ナイトスクープ」（朝日放送）で、17日に亡くなった西田敏行さん（享年76）を追悼した。西田さんは、初代局長・上岡龍太郎さんの後任として、2001年1月に「探偵！ナイトスクープ」の2代目局長に就任。2019年11月まで約19年間にわたって局長を務め、その後、3代目局長・ダウンタウンの松本人志に引き継いだ。この日の番組の最後、局長時代の西田さんの映像と共に、「『探偵！ナイトスク