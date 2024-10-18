東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 消費者物価指数（9月）08:30 結果2.5% 予想2.5%前回3.0%（前年比) 結果2.4% 予想2.3%前回2.8%（生鮮食料品除くコア・前年比) 【中国】 新築住宅販売価格（9月）10:30 結果-0.71% 予想N/A前回-0.73%（前月比) 中古住宅販売価格（9月）10:30 結果-0.93% 予想N/A前回-0.95%（前月比） 実質GDP（第3四半期）11: