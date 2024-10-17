・ＤＬＥが急伸、出資先米トリラーが上場会社と合併へ ・グリッドの上値追い鮮烈、東京メトロ関連の一角としても思惑人気 ・ネットプロは大幅反発、国内大手証券が目標株価を４６０円に引き上げ ・トヨタやＳＵＢＡＲＵなど自動車株が上昇、米大統領選にらみドル高圧力が続く ・関西電が大幅続伸、高浜原発１号機の５０年を超える運転が認可 ・レボリューが大幅高、物件売却の進展で２４年１０月期業績予想を上方