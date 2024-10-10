山形県真室川町の５０代の男性が、自分のＴｉｋＴｏｋＬｉｔｅへのメッセージをきっかけに現金４４万円をだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。 【写真を見る】「お話しませんか」TikTokLiteへのメッセージきっかけに50代男性が44万円の特殊詐欺被害にあう（山形） 警察によりますと、今年８月下旬、真室川町の５０代の男性のＴｉｋＴｏｋＬｉｔｅに「お話しませんか」などとメッセージが届いたということ