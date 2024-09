8日午前、ITZYが「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」のため、金浦(キンポ)国際空港を通じて日本・大阪に出発した。「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」は7日(土)と8日(日)に京セラドーム大阪で開催される。最近、ITZYは10月の完全体カムバックを目標に準備中だと明らかにした。健康上の理由で活動中断していたリアも、約1年ぶりに合流する予定だ。・K-POPコンサートにApink、OH MY GIRL、ITZYら8組が出演!「江南フェスティバル」9月