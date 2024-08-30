ミニチュアグッズが充実しているセリアで、推し活をしている方におすすめしたいすごい商品を見つけました！映画館やお店などで見かける、ポスターなどを飾っておく看板のミニチュアで、写真立てのように飾ることができます。トレカのコレクションやフライヤーの縮小コピーを入れて、かっこよくディスプレイできますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニチュア ポスタースタンド価格：￥110（税込）本体サイズ（約）：