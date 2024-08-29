進む高齢化、さらなる普及が求められるジェネリック医薬品 ジェネリック医薬品とは新薬（先発薬）と同じ有効成分を使い、品質、効き目、安全性が同等の薬（医薬品）のことである。先発薬に比べ開発費が少ない分、価格を抑えることができる。国の厳格な試験も受けている。新発薬の特許が切れると同時に、ジェネリックが登場してくる。国は医療費抑制のために、ジェネリック医薬品の普及を推進している。 厚生労働省によれば、2023