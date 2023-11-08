プロ野球オリックスの山崎福也投手（31）が2023年11月7日、国内フリーエージェント（FA）権を行使することを発表した。今季年俸6000万円（金額は推定）は人的、金銭の補償が生じないCランクとみられ、複数球団の争奪戦が予想される。J-CASTは、楽天の元ヘッドコーチで西武、巨人などでコーチを歴任した橋上秀樹氏（57）に移籍先の有力候補を挙げてもらった。「普段から打席に立つことを望んでいるのかなと」山崎は今季先発ローテー