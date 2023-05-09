東京・銀座の高級時計店で起きた強盗事件で、犯行グループとみられる男4人の年齢が全員19歳以下であることがわかりました。きのう午後6時半ごろ、中央区銀座のロレックス専門店に白い仮面姿の男3人が押し入り、従業員を刃物で脅したうえショーケースをバールで割って、100点以上の商品、1億円相当以上を奪い、逃走したとみられています。犯行グループとみられる男4人は、午後7時ごろ、港区赤坂の建物の敷地内で建造物侵入の疑いで