ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 夜から寒気流れ込む 九州・四国にも雪をもたらす可能性 天気 初雪 北海道 tenki.jp 夜から寒気流れ込む 九州・四国にも雪をもたらす可能性 2025年10月18日 13時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 16日の夜から寒気が流れ込み、四国や九州にも降雪の可能性がある 東京都心では、日中は11月上旬並の気温だが夜には北風が強まる 17日はコートやマフラーなど、冬用の装備が必要になるという 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 セルフレジで感じた「違和感」に店内騒然…スーパーやコンビニで多発中の『カゴ抜け』とは？「これは一発実刑の詐欺罪」「自分もやられた…」 2025年10月18日 7時20分 「服の下に手を入れられて…」バイト先で50代の女性客からセクハラ被害に。店長に相談して判明した“まさかの事実” 2025年10月17日 8時51分 「こんな顔だった？」益若つばさ（40）が“人生最大のイメチェン”でネット騒然…元夫・梅しゃんが明かしていた息子との絶妙な距離感 2025年10月18日 7時15分 BTSリーダーも愛読する『死にたいけどトッポッキは食べたい』の著者が35歳で死去 5人に臓器提供 2025年10月17日 11時11分