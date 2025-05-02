¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥ó¥³³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥ó¥³(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼ ¥¸¥§¥ó¥³)¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥×¥é¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò2025Ç¯5·î³«ºÅ¤ÎÀÅ²¬¥Û¥Óー¥·¥çー¡Ê²ñ¾ì¡§¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¡Ë¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖNo.005 ¸ø½°ÅÅÏÃ¥×¥é¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡×¢£¡Ö¥×¥é¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¡× ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÖÀÅ²¬»Ô¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½·×²è¡×¤Ë¤è¤ê»ÔÆâ³Æ½ê¤ËÀßÃÖ