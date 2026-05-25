生活協同組合コープさっぽろ（以下、コープさっぽろ）では、北海道に暮らす人たちに合わせ、商品づくりにこだわったコープさっぽろのPB商品「なるほど商品」を販売しております。この度、35年以上支持され続ける人気食パン「道産の小麦しっとりとやわらかい大地の恵み」の品質を刷新しリニューアル発売いたします。加えて、数量限定の「北海道産別海牛乳ソフト メロン」と、富良野産原料を使用した「味染み良し道産の生芋こんにゃく」の新商品2品を発売いたします。 「なるほど商品」とは、シンプルと良質、できるかぎり北海道製造にこだわった想いや、栄養成分表示をわかりやすく伝えるパッケージで、一目で「なるほど！」と思える商品を展開しており、特に北海道製造、北海道原料にこだわったものを「北海道なるほど商品」として展開しております。 コープさっぽろでは、今後も組合員さんの声に寄り添い、北海道の豊かな食の魅力を伝える商品開発を推進して参ります。

■商品に関する概要

リニューアル 「道産の小麦しっとりとやわらかい大地の恵み」

1．価格 5枚・6枚：199円（本体価格）215円（税込価格） ハーフ：299円（本体価格）323円（税込価格） 1本角：595円（本体価格）643円（税込価格） 2．販売期間 トドック：6月第2週～（お届け：6月8日～） 店舗：6月10日（水）～ 3．取り扱い トドック：毎週掲載、店舗：一部店舗 【商品特徴】 「道産米粉の発酵種」から「道産小麦粉の湯種」に変更した ことでしっとりした食感が長持ち。北海道産小麦100%使用 、道産生乳から作った脱脂粉乳と道産の砂糖を使用し、トランス脂肪酸もフリーと幅広い年代の方に安心して召し上がっていただける商品です。5枚、6枚、ノンスライスハーフ（1.5斤）、1本角（3斤）のラインナップでお好みに合わせてお選びいただけます。

新商品 「北海道産別海牛乳ソフト メロン」

1．価格 159円（本体価格）172円（税込価格） 2．販売期間 2026年6月1日（月）～ 3．販売数量 販売期間計 50,000個 ※なくなり次第終了 4．販売店舗 コープさっぽろ店舗全店・宅配トドック 【商品特徴】 「北海道産別海牛乳ソフト」はグラニュー糖や生クリームなどの原料 についても北海道産を使用しており、幅広い年代の方に楽しんでいた だいております。期間限定・数量限定で「第10回コープさっぽろ農業 賞」でコープさっぽろ大賞を受賞した坂口農産さんの赤肉メロン 「鳳凰」のストレート果汁を9%配合。「鳳凰」は糖度16度以上の赤肉 メロンで、まるで完熟メロンををそのまま食べているかのような上品な 甘さのソフトクリームです。

新商品 「味染み良し道産の生芋こんにゃく」

1．価格 139円（本体価格）150円（税込価格） 2．販売期間 2026年6月1日（月）～ 3．販売店舗 100店舗 【商品特徴】 富良野産の生のこんにゃくいもを100%使用、 生芋ならではの弾力と歯ごたえを楽しめます。 皮ごとすり下ろしたどぶ摺り製法で芋の旨みを逃さず製造。 生地を練り上げ、気泡ができることで生まれる味染みのよさも特徴です。