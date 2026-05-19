イマクリエ、自治体住民向けデジタル人材育成プログラムで「生成AI活用講座」の全国展開を開始

株式会社イマクリエ

株式会社イマクリエ（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木信吾、以下、当社）は、全国の自治体で展開する「住民向けデジタル人材育成プログラム」において、先行導入自治体で高い成果を収めた「生成AI活用講座」を、全国へ展開します。

令和7年度に本プログラムを導入した自治体のうち、一部で先行実施した「生成AI活用講座」は、自治体担当者および受講者から「実務に直結する」と極めて高い評価を得ました。最新の調査では、62.5％の自治体が今後期待する講座として「生成AI」を挙げており、この強いニーズに応え、実務に特化したカリキュラムとして全国の自治体へ提供を拡大します。

■背景：一部先行導入で見えた「生成AI × 地方創生」の親和性

令和6年度から全国66自治体に対し、生成AI導入・運用の支援を行ってきたイマクリエでは、自治体からの要望を受けて、令和7年度に一部の自治体において「住民向けデジタル人材育成プログラム」の枠組みに生成AIスキル育成のカリキュラムを導入しました。

先行導入自治体において、生成AIを核としたプログラムへリニューアルした結果、受講者の最高満足度（「非常に満足」）が前年度比2倍に向上しました。具体的かつ実践的な内容が「最も役に立った講座」として受講者から極めて高い評価を獲得しています。

その結果、受講後には約半数の受講者が求職活動の開始や個人事業の検討、実際の就業契約に至るなど、具体的な行動変容が確認されました。生成AIが受講者の「働く一歩」を強力に後押しする補助ツールとして機能することが実証されたため、全国的な提供体制を整備いたしました。

■取り組み内容：生成AIを活用し「稼ぐ力」の向上を支援

先行導入で成果が実証された、以下のコンテンツをプログラムの選択肢として展開します。

プロンプト技術｜生成AIの基本操作と効果的な指示出しスキル

- 精度の高い回答を引き出す構造化プロンプトの作成- 視点・役割を指定し、目的に応じたアウトプットを生成する応用技術- AIの回答品質を高める指示パターンの習得

実務活用スキル｜コミュニケーション・情報処理・アイデア創出

- 文脈やトーンに応じたビジネスメールの自動作成- 長文資料・インタビュー記事からの重要ポイントの要約・抽出- 会議メモからの決定事項およびタスクの自動整理- イベント企画・スローガン・ブログ等、ゼロからのコンテンツ生成

AIリテラシー｜安全・適正なビジネス活用のための必須知識

■今後の展望

- ハルシネーション（AIによる誤情報生成）の理解と事実確認の実践- 情報漏洩を防ぐセキュリティ対策の基礎- 著作権・倫理リスクを回避した適正利用のための知識

自治体における人材育成ニーズは単なる「スキル習得」から「実際の収益化につながるスキル」へと移行しています。

令和8年度は、生成AIカリキュラムを含むデジタル人材育成プログラムの展開を全国へ拡大し、より多くの自治体で「就業機会の創出まで一体化したモデル」の実装を進めていきます。

テレワークと生成AIを活用し、地域における持続的な就業機会の創出を目指します。

■イマクリエのデジタル人材育成支援サービスの特徴

当社が自治体向けに提供するデジタル人材育成支援サービスは、単なるITスキルの習得に留まらず、地域経済を支える担い手を育成する実践型プログラムです。労働人口の減少という課題に対し、デジタル技術を武器に「場所を問わず活躍できる人材」を地域内に増やすことで、持続可能な就業モデルの定着を目指します 。主な特徴は以下の3点です。

1. デジタルワークへの不安を解消する、専門講師陣とキャリアカウンセリング

長年にわたりテレワーカーの採用・育成・伴走支援を行ってきた実績に基づき、デジタルワーク特有の不安や課題に精通しています。

地域住民向けのセミナーやキャリアカウンセリングを通じて、成功事例や実践的なアドバイスを共有し、「自分にもできる」という確かな意識醸成を支援することで、デジタル人材へのスムーズな転換を促します 。

2. 「稼ぐ力」を最大化させる、実践的な生成AI活用カリキュラム

次世代のデジタル人材に不可欠なスキルとして、生成AIの活用講座をプログラムの核に据えています 。プロンプト技術の習得から、実務を効率化する具体的な活用術、安全に利用するためのリテラシーまでを体系的に網羅 。AIを強力な補助ツールとして使いこなすことで、個人の生産性と「稼ぐ力」を飛躍的に高めます 。

3. 「実務から逆算」した即戦力育成と、仕事提供による就業体験

スキル学習だけで終わらせず、カリキュラム修了後、さらに、希望者は当社のテレワーカーとして実際の案件を体験できる仕組みを整えており、契約から納品までの一連の業務を通じて 「自分の力で働く」感覚を養い、持続的なキャリア形成を支援します 。

また、自治体の希望に応じて、地元企業やハローワークとの連携による就業機会創出にも柔軟に対応します。

■株式会社イマクリエについて

株式会社イマクリエは、住む場所やライフステージなどに縛られることなく、一人ひとりがいきいきと働ける社会を目指して、世界40か国以上に在住する登録者と共にテレワークを活用したアウトソーシングならびにコンサルティング事業を展開しています。

当社の「人材育成プログラム」の最大の特徴は、一過性の仕事紹介に留まらない「持続的なキャリア形成」の独自の仕組みです。

講座受講を経て当社へ登録された方には、実務案件の提供に加え、参加無料のコミュニティ「Skill-UP LAB」を通じた継続的なスキルアップの機会をご用意しています。「仕事」と「学び」の両輪で長期的な成長を支援することで、地方にいながらにしてキャリアを積み重ねられる「持続的な在宅就労」を実現しています。

こうした人材育成の仕組みが高く評価され、内閣府「地方創生テレワークアワード 地方創生担当大臣賞」や「日本HRチャレンジ大賞 人材サービス優秀賞（人材育成部門）」を受賞。子育て、介護、地方創生といった社会課題に対し、テレワークを活用したイノベーションで応え続けています。

＜株式会社イマクリエ概要＞

会社名 ：株式会社イマクリエ

所在地 ：東京都港区東麻布2丁目3-5 第一ビル 2F

設立 ：2007年7月

代表者 ：代表取締役 鈴木 信吾

事業内容：地方創生事業、自治体向け雇用創出支援事業、テレワーク導入コンサルティング、コンタクトセンター運営代行事業、アウトソーシング事業、生成AI運用代行・活用支援事業

Webサイト：https://www.imacrea.co.jp