エアコン送風ファン洗浄剤「カビッシュトレール」が2026年リニューアル

株式会社コパ・コーポレーション

実演販売の会社、株式会社コパ・コーポレーション（本社：東京都渋谷区／証券コード：7689）は、エアコン送風ファンのカビ・汚れ対策に特化した洗浄剤「カビッシュトレール」を2026年にリニューアルし、新バージョンとして発売いたしました。

■商品の特徴

エアコン使用時のイヤなニオイの主な原因は、フィルター奥の送風ファン（シロッコファン）に繁殖したカビや汚れです。「カビッシュトレール」は2014年の発売以来12年間、多くのご家庭で愛用され続けているロングセラー商品です。洗浄剤・すすぎ剤・廃液回収用ビニール袋のオールインワンセットで、ご家庭で本格的なファン洗浄ができます。

これまでも多くのお客様にご愛用いただいてまいりましたが、2026年リニューアルでは「もっと使いやすく」というお客様の声を反映し、改良を加えました。

エアコンは快適な生活に欠かせない家電ですが、奥のカビ汚れでお悩みのお客様が多くいらっしゃいます。2026年リニューアルでは、洗浄剤に続きすすぎ剤のノズルも跳ね上げ式に統一することで、誰でもより扱いやすく、より狙った場所に噴射しやすくなりました。

お客様の喜びの声を、これからもたくさんいただけることを楽しみにしております。

■2026年リニューアルのポイント

すすぎ剤ノズルも跳ね上げ式に改良

従来、洗浄剤のノズルは跳ね上げ式（一体型）でしたが、すすぎ剤のノズルは外れやすいというご指摘をいただいておりました。 今回のリニューアルですすぎ剤ノズルも跳ね上げ式（一体型）に変更。ノズルの紛失リスクを解消し、洗浄剤・すすぎ剤ともにスムーズで安定した噴射操作が可能になりました。

■商品情報

【商品名】

カビッシュトレール エアコン洗浄剤

【セット内容(1台分)】※6～8畳用のエアコン1台につき1セットが目安です

エアコンファン洗浄剤 洗浄用 ×１(180ml)

エアコンファンすすぎ剤 すすぎ用×１(300ml)

ビニール袋(洗浄廃液回収袋 )×１

【価格】

税込2,970円

【液性】

洗浄剤：アルカリ性、すすぎ剤：中性

【成分】

洗浄剤：オルトケイ酸ナトリウム(0.65%)、モルホリン(0.50%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド)、香料

すすぎ剤：ポリヘキサメチレンビグアナイド、水

■取扱店舗

・デモカウ(ソラマチ直営店) https://www.copa.co.jp/business/demokau/

・わくたんマーケット(当社ECサイト) https://market.waku-tan.jp/products/58

※こちらでは「カビッシュトレール」のデジタル実演もご覧いただけます

https://market.waku-tan.jp/pages/kabisyutore-ru

・バラエティショップにて順次展開中

・Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天ほか各種ECサイト

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX9GSY79

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/copa/sew-001.html

楽天：https://item.rakuten.co.jp/copa/sew-001/

■実演動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=G3CJPsoVphk ]

■会社概要

【 社 名 】株式会社コパ・コーポレーション

【 設 立 】1998年10月

【 資 本 金 】401百万円

【 代表取締役 】吉村 泰助

【 本 社 】〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-23-7 エビスパークヒルズ6F

【 主な事業内容 】実演販売を通じた商品の企画および卸・販売

【 企業サイト 】https://www.copa.co.jp/