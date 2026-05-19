Brighton & Hove Albion FC 協力の元、チーム公式ライセンス商品によるスピンオフプロジェクト「Seagulls In Japan」を始動、プロジェクトサイトをオープン。

株式会社Traspect

株式会社Traspect（本社：東京都千代田区）は、英国プレミアリーグ「Brighton & Hove Albion FC」と協力し、チーム公式ライセンス商品によるスピンオフプロジェクト「Seagulls In Japan」を2026年5月19日（火）より始動し、同日プロジェクト専用サイトをオープンいたします。

本プロジェクトは、Brighton & Hove Albion FCの日本市場におけるプレゼンス向上を目的とし、日英両国の長きにわたる文化的・歴史的交流への深いリスペクトを込めたコンセプト「日英文化の融合」を掲げ、参画各社とともに独自の表現を追求してまいります。

ブライトンと日本を結ぶ歴史

「日英文化の融合」という本プロジェクトのコアコンセプトを象徴する、オリジナルの描き下ろしアートワーク。Brighton & Hove Albion FC の象徴であるカモメを、日本の浮世絵にオマージュ。

イングランド南海岸の都市ブライトンと日本には、1800年代まで遡る歴史的な繋がりがあります。かつて日本から英国へ派遣された使節団がこの海辺の街を訪れ、文化の交流が始まりました。時を経て現代、Brighton & Hove Albion FCというクラブを通じ、国境を越えた観戦体験や日本人選手の目覚ましい活躍により、その縁はさらに強固なものとなっています。「Seagulls In Japan」は、この歴史的背景を祝し、未来へと繋ぐためのプロジェクトです。

ファングッズを超えた「ライフスタイルへの落とし込み」

本プロジェクトで展開されるラインナップは、チーム応援グッズの枠に留まりません。日英の文化的エッセンスを抽出し、洗練されたデザインへと昇華させることで、国内外のファンが日常生活の中でそのアイデンティティを体現できるプロダクトを目指しました。

本日オープンのプロジェクトサイトでは、初期参画ブランドとして以下の2ブランドのコレクションをラインナップいたします。

FREAK’S STORE × Brighton & Hove Albion FC

Brighton & Hove Albion 公式ライセンス商品

Tシャツ全5型＋グッズ全3型

株式会社デイトナ・インターナショナルによるプロジェクト参画。株式会社Traspectが企画立案・コンセプトを体現したグラフィックデザイン原案提供を担当。

（グラフィックデザイン原案：宮田茂弥 - 株式会社Traspect 社外取締役兼デザイナー）

heri:sync × Brighton & Hove Albion FC

Brighton & Hove Albion 公式ライセンス商品

半纏・鞄・手拭い全3型

株式会社TraspectによるSeagulls In Japanプロジェクト主導、および自社ブランドによるプロジェクト参画。

（ブランドデザイナー：宮田茂弥 - 株式会社Traspect 社外取締役兼デザイナー）

5月22日より販売開始。グローバルシッピングによる世界展開

各ブランドの既存販売網に加え、「Seagulls In Japan」プロジェクトサイトでも5月22日（金）12:00より販売を開始いたします。本サイトでは日本発のクリエイティブを世界へ届けるべく、広範なグローバルシッピングに対応いたします。

「Seagulls In Japan」プロジェクトサイト：https://seagullsinjapan.com/

グローバルシッピング対象エリア：

- FREAK’S STOREアイテム： 世界45ヵ国（英国を除く）- heri:syncアイテム： 世界46ヵ国（日本・英国含む）

※詳細はサイト内の配送ポリシーをご確認ください。

今後の展望：持続的なクリエイティブの追求

Traspectは今後もBrighton & Hove Albion FCと密接に協力し、本プロジェクトのコンセプトを共有する魅力的なブランドや作り手とともに、新たな価値を創造する企画を継続的に推進します。そして、ファッションや工芸を通じて、日英文化の融合を世界中へ発信してまいります。

株式会社Traspect（トラスペクト）について

価値あるものに敬意を払い、次世代へ残る形をつくる。

先人が紡いできた文化、磨き上げられた技術、自然が育んだ素材。そこにある本質的な価値に深く敬意を払い、現代の感性や新たなマーケットへ接続することで、次世代に受け継がれる確かな形を創造します。

【主導会社概要】

主導会社：株式会社Traspect

本社所在地 : 東京都千代田区四番町２番地１クレール東郷坂１Ｆ



ご質問や取材のご要望については、以下の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

ayameito@traspect.com

代表取締役 伊藤あやめ