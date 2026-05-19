南三陸の旅の記憶を持ち帰る場所へ　「みなみな屋」復活

一般社団法人南三陸町観光協会

南三陸ポータルセンターのお土産コーナーをリニューアル

一般社団法人南三陸町観光協会（宮城県南三陸町）は、観光案内所「南三陸ポータルセンター」内のお土産コーナーをリニューアルし、「みなみな屋」として新たに展開を開始しました。

今回のリニューアルでは、「旅の記憶を深くする、南三陸（道の駅）ならではのひとしなを」をコンセプトに、旅の思い出として持ち帰りたくなる商品や南三陸ならではのアイテムを取り揃えました。

立ち寄られるお客様の声を元に、新たに道の駅マグネットや国道ステッカーなどの人気シリーズを導入し、観光の記念やコレクションとして楽しめる商品を販売しています。

「みなみな屋」復活の背景

かつて南三陸町観光協会が運営していた公式アンテナショップ「みなみな屋」は、

「みんな、みなみさんりくにおいで！」という想いを込めて名付けられました。

モノとヒトをつなぎ、人と人とのご縁を結ぶ場所として、南三陸町の震災で被災した職人が手がける小物やバッグ、アクセサリーなどの逸品をはじめ、南三陸町ならではのお土産品を取り揃えた“町の雑貨屋さん”として親しまれてきました。

しかし、施設の再編に伴い、2021年3月31日に閉店しました。

その後も南三陸ポータルセンターの一角で地域の商品販売を行っておりましたが、

観光案内窓口を利用されるお客様から

「南三陸らしい、気軽に持ち帰れるおみやげがほしい」

「道の駅を訪れた記念になるものがあるとうれしい」

「かさばらず、家で使えるものがいい」といった声を多くいただき、

今回、観光の玄関口である南三陸ポータルセンター内のお土産コーナーをリニューアルし、「みなみな屋」の名称を復活。

南三陸の旅の思い出を持ち帰る場所として、新たにスタートしました。

以前の「みなみな屋」外観

新たに登場した主な商品

今回のリニューアルでは、旅好きやドライブ好きの方にも人気のグッズを新たに導入しました。

販売商品（一部）

・道の駅マグネット

・道の駅ステッカー

・国道ステッカー

・ルート45キーホルダー

・オクトパス君ステッカー

※干支モチーフは南三陸イエス工房と南三陸ポータルセンター限定販売

・旅するマグネット

「旅するマグネット」公式ホームページ

https://travelmagnet.jp/

「旅するマグネット」公式Instagram

https://www.instagram.com/travel_magnet_japan/



訪れた場所の記念として集めたり、旅の思い出として残したりと、コレクションとして楽しめるアイテムです。

期間限定で太古のカケラ 占いくじもあります！

南三陸ならではの商品も販売

新商品に加え、南三陸の文化やストーリーを感じられる商品も継続して取り扱っています。

・さんさん南三陸限定ウッドプレート

・リフレッシュエアミスト(南三陸杉使用)

・化石缶バッチ など

地域の素材や背景を感じられる商品を通して、訪れた方が南三陸の魅力を持ち帰ることができる売り場となっています。

観光の玄関口としての役割

南三陸ポータルセンターは観光案内所として

・観光案内

・パンフレット配布

・簡単お土産づくり体験（予約不要）

・レンタサイクル貸出窓口（3時間毎500円）(https://www.m-kankou.jp/rent-cycle/)

・荷物預かり（300円）

・道の駅スタンプ設置場所（窓口営業時間のみ利用可）

などの機能を備えています。

今回のお土産コーナーのリニューアルにより、観光情報の発信に加え、旅の思い出を持ち帰る拠点としての役割も強化しました。

■施設概要

南三陸ポータルセンター

所在地：宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町200番地1

運営

一般社団法人南三陸町観光協会

▼南三陸観光ポータルサイト

https://www.m-kankou.jp/

■【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人南三陸町観光協会 阿部・及川

メール：post@m-kankou.jp

■南三陸町観光協会のプレスリリース一覧をご覧いただけます。

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/32102

■南三陸町観光協会公式SNSアカウント

X（@MSkankou） ： https://twitter.com/MSkankou

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■一般社団法人南三陸町観光協会について＜https://www.m-kankou.jp/＞(https://www.m-kankou.jp/)

一般社団法人南三陸町観光協会は、2009年設立。南三陸町およびその周辺地域の有する文化的・社会的・経済的特性を活かし、観光客の誘致促進を図ると共に、観光地および観光物産の紹介宣伝、 観光施設の整備促進、観光関係者の資質の向上を図り、もって地域の生活文化の向上および産業経済の発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために事業を行っています。