カレーハウスCoCo壱番屋、「coorum（コーラム）」を導入。ファンコミュニティ「ココイチパレット」を開設し、リピート率向上へ。

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田 孝哉、以下「Asobica」）は、株式会社壱番屋（本社所在地：愛知県一宮市、代表取締役社長：葛原 守、以下「壱番屋」）へ、ゼロパーティーデータ *1 を基盤としたAsobicaの提供するホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」（ https://coorum.jp/ ）を導入いただきました。ファンコミュニティを通じてココイチを愛するお客様同士、またお客様と壱番屋をつなぐ双方向コミュニケーションの場を構築し、ファンの育成と来店頻度の向上を目指してまいります。

*1 ゼロパーティーデータ：顧客が自らの意思で、意図的に企業と共有するデータ

「coorum」導入の背景

壱番屋が属する外食産業全体では、SNSやフードデリバリーの台頭により、競争の激化や消費者の選択肢の多様化が進み、新規顧客の獲得だけでなく既存顧客との関係をいかに深め、来店頻度を維持・向上させるかが業界共通の経営課題となっています。

壱番屋においても、これまでのマーケティング施策は経験則や現場の感覚に基づく部分が大きく、お客様の来店動機やブランドへのロイヤルティを定量的に把握・活用する仕組みが十分に整っていませんでした。ココイチを愛するファンとの継続的な関係を深めていくためには、感覚的なマーケティングからデータに基づくアプローチへの転換が求められています。

そこで、Asobicaは、壱番屋が目指すファンとの関係深化と来店頻度向上を支援すべく、ファン同士やファンと企業が交流できるコミュニティの基盤として「coorum」を提供します。

「coorum」を導入いただいた理由

「coorum」のコミュニティ機能を通じて、ファン同士が食体験やこだわりを共有し合い、ココイチへの愛着と来店意欲を自然に高め合える場を構築できる点を評価いただきました。

ファンとのつながりづくりからロイヤルカスタマーの育成、そして長期的に壱番屋を支持し続けるファン基盤の構築へとつなげていける点が、同社の目指す方向性と合致すると判断し、導入を決定いただきました。

公式コミュニティ「ココイチパレット」について

「ココイチパレット」は、ココイチファンの皆様がそれぞれの“好き”や“こだわり”を共有できるコミュニティサイトです。カレーの辛さやライス量、トッピングなどを組み合わせて、12億通り以上のカスタマイズを楽しめるココイチのカレーを “色を重ねていくパレット”になぞらえ、「ココイチパレット」と名付けました。ココイチのファンが集まり、ココイチへの愛やこだわりを自由に共有できる場を目指しています。

株式会社壱番屋 公式オンラインコミュニティ「ココイチパレット」

株式会社壱番屋 担当者様からのコメント

ココイチパレットは、単なる情報交換の場ではなく、これまで以上にココイチファンの方々とつながりを深めていきたい、ファンの方同士がつながることで好きを広げ、もっとココイチを楽しんでいただきたいという思いから開設いたしました。

カレーの種類や辛さ、トッピングを選び、12億通り以上ある組み合わせから作り出したあなたの“いつもの一皿”も、誰かにとっては新しい発見かもしれません。ぜひ、あなたの色をこのパレットにのせてください。

【Asobicaが提供するホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」について】

コミュニティツールやリサーチツールをもとにゼロパーティーデータ（顧客の本音データ）を収集、AI分析・活用することで、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

・coorum HP：https://coorum.jp

・サービス紹介資料：https://coorum.jp/document_requests

【株式会社Asobica 会社概要】

会社名：株式会社Asobica

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3 A-PLACE五反田ビル9F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 今田孝哉

会社HP：https://asobica.co.jp

運営メディア「CXin」：https://coorum.jp/cxin

【株式会社壱番屋 会社概要】

会社名：株式会社壱番屋

所在地：〒491-8601 愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号

代表者：代表取締役社長 葛原 守

会社HP：https://www.ichibanya.co.jp/comp/

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Asobica

Mail : marketing@asobica.co.jp

担当：マーケティング担当