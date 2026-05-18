Antec、ARGB LED搭載 水冷一体型ユニット「Luna 360 ARGB」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、合わせ鏡を利用したインフィニティミラーデザインのARGB LEDファン搭載水冷一体型ユニットAntec Luna 360 ARGBを2026年5月16日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆Luna 360 ARGB
Luna 360 ARGBは、ARGB LEDを搭載した水冷一体型ユニットのCPUクーラーです。合わせ鏡を利用したインフィニティミラーデザインのポンプヘッドとRGB LEDにより、高い冷却性能とユニークなイルミネーションを実現します。主要マザーボードメーカーのRGB制御に対応し一括制御が可能です。最大1800 RPMの120 mm PWMファンにはARGB LEDを搭載、CPUの熱を素早く冷却し、高密度チューブによりメンテナンスフリーで長期2年の製品保証を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349451/images/bodyimage1】
◆Luna 360 ARGB製品特徴
・RGB SYNCに対応した120 mm PWMファン標準搭載
最大1800 RPMの120 mm の全面発光ARGB ファンを標準搭載しています。アドレッサブル3Pinを使用してシステムと連動したRGBイルミネーションを実現します。
・信頼性を高めた高密度チューブ
高耐久で液体のロスが少ない高密度チューブを採用し、信頼性の高い熱輸送システムによって確実な冷却を実現します。
※冷却液の補充、交換はできません。
・安心の長期2年間保証
Antecは、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は2年間です。
【発売詳細】
◆型番
Luna 360 ARGB
Luna 360 ARGB White
◆発売日
2026年5月16日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-luna-360-argb/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/Antec-Luna-360ARGB.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆Luna 360 ARGB
Luna 360 ARGBは、ARGB LEDを搭載した水冷一体型ユニットのCPUクーラーです。合わせ鏡を利用したインフィニティミラーデザインのポンプヘッドとRGB LEDにより、高い冷却性能とユニークなイルミネーションを実現します。主要マザーボードメーカーのRGB制御に対応し一括制御が可能です。最大1800 RPMの120 mm PWMファンにはARGB LEDを搭載、CPUの熱を素早く冷却し、高密度チューブによりメンテナンスフリーで長期2年の製品保証を実現します。
◆Luna 360 ARGB製品特徴
・RGB SYNCに対応した120 mm PWMファン標準搭載
最大1800 RPMの120 mm の全面発光ARGB ファンを標準搭載しています。アドレッサブル3Pinを使用してシステムと連動したRGBイルミネーションを実現します。
・信頼性を高めた高密度チューブ
高耐久で液体のロスが少ない高密度チューブを採用し、信頼性の高い熱輸送システムによって確実な冷却を実現します。
※冷却液の補充、交換はできません。
・安心の長期2年間保証
Antecは、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は2年間です。
【発売詳細】
◆型番
Luna 360 ARGB
Luna 360 ARGB White
◆発売日
2026年5月16日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-luna-360-argb/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/Antec-Luna-360ARGB.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
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広報担当 西田
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