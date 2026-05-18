HACCIルミネ横浜店　POPUPストア「KAWAII HACCI」オープン

HACCI's JAPAN LLC

ーはじめてのHACCIを"My HACCI"にー

1912年創業の養蜂園をルーツに持つ、はちみつビューティーブランドHACCIはルミネ横浜店1階にて

長期間のPOPUPストア「KAWAII HACCI」をオープンいたしました。

本ストアは、はじめてのHACCIを自分らしく選び、試し、そしてシェアしたくなる

より自由でオープンなHACCIの新しい売り場モデルです。

オープン：2026年4月26日(日)～2027年春頃

HACCIのコスメに欠かせない上質なはちみつ。はちみつはお花から生まれます。

みつばちが集めた花蜜は時を重ねて芳醇なはちみつへと育まれます。

そのみつばちからの贈り物がHACCIの商品に生かされています。

この貴重なはちみつの世界をより身近に感じていただくため、店内は養蜂園をモチーフにみつばちから見た花々の世界を再現。みつばちのお家である巣箱も置かれ、自然の中で育まれるはちみつのストーリーを空間として再現しています。ピンクを基調としたフォトジェニックな空間と、自由に試せる

セルフコーナーを通して、私たちが大切にしているストーリーをご体感いただけます。

さらに本ストアでは、ギフトセットを中心とした商品構成を展開。誕生日や記念日、友人へのちょっとした贈りもの、推し活や自分へのご褒美など、想いを気軽にシェアできるラインナップをご用意しています。

ただ可愛いだけではなく、可愛いものを好きでいることは自分を大切にすること。そんな前向きな

想いを込めた、新しいHACCIの提案です。

KAWAII HACCI ルミネ横浜店 POPUP

住所：神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜店1階POPUP SPACE

営業時間：ルミネ横浜店に準ずる

【 公式ホームページ 】 https://hacci1912.com

【 Instagram 】 https://www.instagram.com/hacci_official/

【 X 】 https://twitter.com/hacciofficial

【 掲載クレジット 】 （ブランド名）HACCI / ハッチ（※英文表記基本）

【 一般のお客様からの問い合わせ先 】 0120-1912-83 （URL）https://hacci1912.com