【ハンドボール】相澤菜月所属のチューリンガーHC、EHFヨーロピアンリーグ女子2025/26決勝進出　現地時間5月17日18時スローオフ

公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は、女子日本代表「おりひめジャパン」のセンターバック相澤菜月選手が所属するチューリンガーHC（ドイツ）が、EHFヨーロピアンリーグ女子2025/26の決勝に進出したことをお知らせします。決勝は現地時間5月17日（日）18時より、フランス・ディジョンにて開催されます。

■ 試合概要

日時：現地時間5月17日（日）18時スローオフ（日本時間5月18日（月）1時）

会場：フランス・ディジョン

カード：チューリンガーHC（ドイツ）対 ディジョン・ハンドボール（フランス）

※チューリンガーHCにとってはアウェーでの決勝戦となります。

■ 準決勝の結果

前日5月16日に行われた準決勝で、チューリンガーHCはデンマークのヴィボーHKと対戦し、26対24で勝利。相澤選手は4得点を挙げ、チームの決勝進出に貢献しました。

■ 大会について

EHFヨーロピアンリーグは、欧州ハンドボール連盟（EHF）が主催するヨーロッパのカップ戦の一つで、チャンピオンズリーグに次ぐ格を持つ大会です。各国の強豪クラブが出場し、レベルの高い戦いが繰り広げられます。

チューリンガーHCは昨季（2024/25）の同大会で優勝を果たしており、相澤選手は日本人として初めて同大会を制した選手となりました。今大会で優勝すれば2連覇の達成となります。

■ 視聴方法

日本からはDAZN（有料登録が必要）でライブ配信されます。

▶ https://www.dazn.com/ja-JP/competition/Competition:6db8s9jkbxljoou46brvevaue

■ 関連リンク

大会特設ページ（EHF公式）

▶ https://ehfel.eurohandball.com/women/2025-26/

準決勝ハイライト動画（YouTube）

▶ https://youtu.be/E98jSludIQE