AIで商品選びをしたことがある人は約4割6割が商品ページ・公式サイトを確認、AI時代に求められる商品情報とは

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は全国の20歳～49歳の男女を対象に「AIの活用」に関するアンケート調査を実施しました。

生成AIで商品選びについて相談・下調べをしたことがある人（39.6％）のうち、生成AIに「目的や条件に合う商品を探した」を任せた人が53.9％と最も多い結果となりました。

一方で、生成AIで商品を知ったあとに「商品ページ・公式サイトを見た」人は64.0％。AIの回答とは別に「価格・送料・在庫」の情報を確認した人が53.9％となっています。

AIには商品探しや「自分に合うか」の相談を任せる一方で、購入前には価格・在庫・スペックなど、基本情報を最も確認している様子が見られました。

調査結果(https://alulu.com/media/tips_aibuysupport/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=annoyingad)

■ 生成AIで商品選びをしたことがある人は39.6％

「AIで、商品選びについて相談や下調べをしたことがあるか」を尋ねたところ、

ある：39.6％

ない：60.4％

と、20～40代の約4割が商品選びの相談や下調べに生成AIを活用した経験があることが分かりました。

以前実施したギフト選びに関する調査では、生成AIの利用経験者は少数にとどまりました。今回は対象をギフトに限定せず、商品選び全般に広げて調査しています。

（参考 ギフト選びに関する調査：https://alulu.com/media/tips_ai-gift-select/）

ギフトのように相手への気持ちや関係性が関わる場面では、AIに任せにくいと感じる人もいる一方で、商品選び全般では、積極的に生成AIが使われ始めていることがわかります。

■生成AIに任せているのは「条件に合う商品探し」や「比較・整理」

「生成AIでどのようなことを相談・下調べするか」を尋ねたところ、

目的や条件に合う商品を探した：53.9％

が、最多となりました。次いで、「自分に合う商品を相談した（39.9％）」、「メリット・デメリットを整理した（39.3％）」、「おすすめ商品を出してもらった（38.2％）」、「複数の商品を比較した（32.0％）」と続いています。

これまで商品ページや特集ページが担っていた「商品を探す」「比較する」「おすすめを知る」といった役割の一部は、AIに任せる人が増え始めている可能性を示しています。

■AIで商品を知っても、64.0％が商品ページ・公式サイトを確認

「生成AIで商品を知った後、どのような行動をとるか」を尋ねたところ、

商品ページ・公式サイトを見た：64.0％

ECモールで検索した：46.1％

と、別の情報源で確認をしていることがわかります。

商品ページや公式サイトは、今後「商品を見つけてもらう場所」だけでなく、AIで候補に上がった商品について、購入前に確認する場所としての役割が強まるかもしれません。

■ AIに相談したあと、最も見られるのは「価格・送料・在庫」

最後に「別の情報源でどのような情報を最も確認しているか」を尋ねたところ、

価格・送料・在庫：53.9％

が、最も多い結果となりました。

次いで、「口コミレビュー（36.0％）」、「サイズ・内容量・スペック（34.8％）」、「商品写真（27.5％）」となりました。

商品が多い時代だからこそ、商品ページでは差別化や「自分の用途に合う理由」を伝えることが重要です。

ただ今回の結果からは、AI時代の商品ページでは、魅力や差別化を伝えることに加えて、購入判断に必要な基本情報を見つけやすく整えることが、これまで以上に重要になりそうです。

■ AI時代の商品ページは、基本情報の見つけやすさが鍵に

商品が多い時代だからこそ、商品ページには差別化や「自分に合う理由」を伝える役割があります。

ただ、生成AIが商品探しや比較を担い始めると、生活者は商品ページに一から選ばせてほしいというより、AIで気になった商品について、購入前に必要な情報を確認しに来る可能性があります。

AIに任せられる商品選びが広がるほど、商品ページには、差別化や魅力を伝えるだけでなく、購入判断に必要な基本情報を見やすく整える役割が求められていきそうです。

調査結果の詳細はこちら：

https://alulu.com/media/annoyingad/(https://alulu.com/media/tips_aibuysupport/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=annoyingad)

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=annoyingad)）へのリンク設置をお願いいたします。

【調査概要】

調査対象： 20歳～49歳の女性

調査期間： 2026年５月13日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 450名

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=annoyingad)

■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=annoyingad)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/