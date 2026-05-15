Idiot Popが贈る最新曲『Tokeru / Tokenai』が5/15(金)にリリース！

株式会社STARBASE

5/15(金)にリリースされた、Idiot Popの最新曲『Tokeru / Tokenai』は、“溶ける／解けない”という曖昧な感情をテーマにした、ナイトドライブ感漂うテクノ・トラック。

リフレインするシンセとミニマルなビートが静かに高揚を生み、ウィスパー気味の重音テトのボーカルが、夜の輪郭に溶け込んでいく。

本作は、テクノ～エレクトロニカの質感をベースにしながら、内省的でどこかサブカルチャー的な温度を宿した一曲。揺らぎ続ける夜の中で、“溶けていくもの”と“解けないもの”の境界を静かに浮かび上がらせる。

『Tokeru / Tokenai』は、消えてしまいそうな記憶と、まだほどけない感情のあいだを漂う、曖昧な夜のためのダンスミュージックだ。

同時に本作は、Idiot Popが“いま本当に鳴らしたい音”に向き合い、その衝動をかたちにした一曲でもある。

●楽曲情報●

配信開始日：2026/5/15

アーティスト：Idiot Pop, 重音テト

タイトル：Tokeru / Tokenai

レーベル：Idiot Pop Records

配信リンク：https://lnk.to/IPKT_TT

●Idiot Pop プロフィール

90年代、ダンスミュージックで歌謡曲の地平を更新したTK黄金期に思春期を過ごしたIdiot Pop。

その革新的な音楽性と生き方に衝撃を受け、「時代の先の音を貪欲に追いかける」テクノビッチ的探求を今も続けている。

2009年、自主制作にて1stアルバムを1000枚限定リリース。無名ながらわずか1ヶ月で完売し、話題を獲得。以降、ジャンルを横断しながらも“ポップ”を核に据えた作品をコンスタントに発表。

キャッチーで耳馴染みの良いサウンドは各プラットフォームで支持を集め、Apple MusicやSpotifyの公式プレイリストにも多数選出されている。

近年はCM音楽も手がけ、乃木坂出演CMをはじめ、UNIQLO、KIRINなど多数の企業案件に参加。また、元つばきファクトリー岸本ゆめの、アップアップガールズ（2）、池袋電音部など、幅広いアーティスト・プロジェクトをプロデュース／楽曲提供している。

ポップでありながら、時代の“次”を鳴らす。都市とフィクション、ノスタルジーと未来が交差する、唯一無二のエレクトロポップ・プロデューサー。

＜各種リンク先＞https://linktr.ee/idiotpop