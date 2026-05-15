ヤモリ、三菱ＵＦＪ 信託銀行と連携し空き家の買取・再生・長期活用を推進

株式会社ヤモリ

株式会社ヤモリ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤澤正太郎、以下「ヤモリ」）は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：窪田博、以下「三菱ＵＦＪ信託銀行」）と連携し、相続や資産整理等に伴う空き家の買取・再生・長期活用を推進する取り組みを開始いたします。

本取り組みでは、三菱ＵＦＪ信託銀行に寄せられる相続、遺産整理、資産承継、不動産活用等に関する相談のうち、空き家の売却・活用に課題を抱えるお客さまに対して、ヤモリの空き家再生サービスを紹介する連携体制を構築します。ヤモリは取得した空き家のリフォームを行ったうえで賃貸住宅、民泊・旅館業、マンスリー住宅などとして長期的に保有し、活用します。

連携の背景

近年、相続や住み替え、所有者の高齢化などを背景に、活用されないまま残される空き家が全国で増加しています。総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、2023年時点の全国の空き家数は900万戸、空き家率は13.8％といずれも過去最高となりました。空き家数は2018年から51万戸増加しており、1993年から2023年までの30年間で約2倍に増加しています。※1 特に、築年数が古い物件や再建築不可物件、設備の老朽化が進んだ物件などは通常の売却や活用が難しく、所有者にとって管理負担や費用負担が課題となっています。

三菱ＵＦＪ信託銀行には、個人のお客さまから相続、遺産整理、資産承継、不動産に関するさまざまな相談が寄せられています。その中には、相続した空き家の活用方法が分からない、遠方にあり管理が難しい、老朽化や権利関係の問題により売却が進まないといった相談も含まれます。

ヤモリでは、こうした活用困難な空き家を購入し、リフォームを通じて再生し長期的に保有・活用することで、空き家所有者の課題解決と、地域に必要とされる住まいの供給を両立してきました。今回の連携により、相続・資産整理に伴う空き家課題に対して、ヤモリの空き家買取・再生ノウハウを活用し、より幅広い解決策の提供を目指します。

※1：総務省による「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計結果」より

取り組みの概要

三菱ＵＦＪ信託銀行の担当者がお客さまから不動産買取や空き家活用に関する相談を受けた際、紹介に関する説明を行い、お客さまの承諾を得た上で、ヤモリに紹介します。

その後、ヤモリが物件情報のヒアリング、買取可否の検討、現地調査などを行います。お客さまが最終査定金額に同意した場合、ヤモリとお客さまの間で売買契約を締結します。

なお、三菱ＵＦＪ信託銀行はヤモリによる不動産買取サービスの紹介を行う立場であり、ヤモリとお客さまの間で行われる契約に向けた取引交渉や取引の媒介・代理等には関与しません。



連携スキーム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80742/table/12_1_2606eef186224a2b0dbe717517eb5d65.jpg?v=202605160451 ]



ヤモリの空き家活用モデル

ヤモリは、空き家所有者から物件を買い取り、必要なリフォームを行ったうえで、地域や物件の特性に応じて活用方法を設計します。一般的な再販目的の買取とは異なり、取得した物件を長期的に自社で活用することを前提としています。

短期的な転売益ではなく、地域に必要とされる住まいとして再生し、継続的に価値を生み出すことを重視しています。活用方法としては、賃貸住宅、民泊・旅館業、マンスリー住宅などを想定しています。

全国での取り組み事例

ヤモリはこれまで、全国で250戸以上の物件を購入してきました。相続後に活用方法が見つからず、水道管の破損や設備の古さが課題となっていた築51年の物件を賃貸住宅として活用したり、再建築不可で設備の老朽化が進んでいた築65年の物件をマンスリー住宅として活用しています。他にも床の傾き、シロアリ被害といった課題を抱えた物件をリフォームや害虫駆除対策を施し、賃貸住宅として再生しました。

このように、ヤモリは物件ごとの課題に応じた調査・改修・運用を行うことで、従来であれば活用が難しかった空き家に新たな役割を与えています。

ヤモリは今後も、空き家を「売れない不動産」ではなく、「地域に必要とされる住まいへと再生できる資産」として捉え、全国で空き家活用の取り組みを拡大していきます。

本連携を通じて、相続や資産整理に伴い空き家の管理・売却・活用に悩むお客さまに対し、新たな選択肢を提供するとともに、既存住宅ストックの有効活用、地域の住まい不足の解消、空き家問題の解決に貢献してまいります。



株式会社ヤモリとは

株式会社ヤモリ(https://www.yamori.co.jp/)は、「不動産の民主化」をミッションに掲げ、空き家や中古戸建の再生を通じて、誰もが不動産オーナーとして資産形成できる社会の実現を目指しています。個人投資家向けに不動産賃貸業の知識やノウハウを提供する「ヤモリの学校(https://www.youtube.com/@yamori_inc)」や、購入から運営・売却までを個別にサポートする「ヤモリの家庭教師(https://www.yamori.co.jp/kateikyoshi)」などのサービスを展開し、これまでに会員数は2,000名を超え、購入総額は110億円に達しています。また、賃貸経営の効率化を支援するクラウドサービス「大家のヤモリ(https://www.yamori.co.jp/ownerapp)」や、不動産管理会社向けの業務自動化ツール「管理会社のヤモリ(https://www.yamori.co.jp/kanri)」、高齢者の見守りを目的としたIoTサービス「みまもりヤモリ(https://www.yamori.co.jp/mimamoriyamori)」など、テクノロジーを活用した多様なサービスを提供しています。

2024年、DNX Ventures、三菱ＵＦＪ信託銀行、Metapropなどから総額10億円の資金調達を実施し、全国の地方都市を中心に空き家・中古戸建物件を取得・運営管理を実施し、200戸以上を再生してきました。今後は都内での空き家問題の解決にも取り組み、手頃な賃料で入居できる良質な住環境の供給を進めてまいります。

▪️会社概要

会社名：株式会社ヤモリ

設 立：2019年11月22日

所在地：東京都渋谷区

会社HP：https://yamori.co.jp

▪️本件に関する問い合わせ先

株式会社ヤモリ 広報担当 島田

メールアドレス: pr@yamori.co.jp