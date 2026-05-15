「MURUA（ムルーア）」映画『プラダを着た悪魔』スペシャルコレクションを5月14日(木)より予約販売開始
MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区）が運営する、「MODE to MOOD」をブランドコンセプトに掲げるレディースブランド「MURUA（ムルーア）」は、映画『プラダを着た悪魔』のスペシャルコレクションを2026年5月14日(木)より公式通販サイト「RUNWAY channel」および「ZOZOTOWN」にて予約販売いたします。店頭での販売は6月10日(水)を予定しております。
ファッションが持つパワーを全世界に知らしめた作品『プラダを着た悪魔』。
その普遍的な魅力にインスパイアされ、本コレクションが誕生しました。
2006年の公開以来、今なお多くの支持を集める本作のアイコニックなロゴやモチーフ、印象的なシーンを落とし込んだ全3型を展開。コンパクトなTシャツや総柄プリントが目を引くシアートップス、キャッチーなグラフィックが楽しめるトートバッグなど、スタイリングの主役となるアイテムをラインアップしました。
中でも、シアー素材に総柄プリントを施したトップスは、他にはない印象的なデザインが際立つ、本コレクションを象徴する1着です。
■商品概要
【プラダを着た悪魔】バックイラストTシャツ
価格 ：6,490円(税込)
カラー：ホワイト
サイズ：フリー
『プラダを着た悪魔』の世界観をぎゅっと詰め込んだミニＴシャツ。
フロントには作品を象徴するロゴデザイン、バックにはアンディの5つのスタイリングを並べ、物語の世界観を感じられる1枚に仕上げました。
コンパクトな丈感がトレンドライクな印象を演出し、さまざまなボトムスと好相性。
シンプルながらも存在感があり、コーデの主役になるアイテムです。
商品ページ：http://s.runway-ch.jp/mu_05143
【プラダを着た悪魔】プリントシアートップス
価格 ：6,490円(税込)
カラー：ホワイト
サイズ：フリー
シアー素材に総柄プリントを施した、軽やかで存在感のあるトップス。
アイコンモチーフを散りばめたデザインが、コーデに遊び心と華やかさをプラスしてくれます。
程よい透け感で女性らしさを演出し、さまざまなスタイリングが楽しめるのも魅力。
デイリー使いしやすいシルエットで、さまざまなスタイリングに取り入れやすい1枚です。
商品ページ：http://s.runway-ch.jp/mu_05142
【プラダを着た悪魔】プリントトートバッグ
価格 ：5,940円(税込)
カラー：ホワイト、ブラック
サイズ：フリー
2色展開でそれぞれ異なる柄を楽しめるデザイン。
ブラックは、フロントに印象的なロゴデザインをあしらったモードな1枚。
ホワイトは、ロゴデザインとアンディのスタイリングが目を引く1枚。
カラーごとに異なる雰囲気を楽しめるラインアップです。
商品ページ：http://s.runway-ch.jp/mu_05141
■先行予約
2026年5月14日(木)よりRUNWAY channel・ZOZOTOWNにて先行予約を受付中
・RUNWAY channel：http://runway-webstore.com/murua
・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/murua
■店舗発売
2026年6月10日(水)発売予定
・店舗：http://murua.co.jp/shop
■映画『プラダを着た悪魔』について
2006年に公開された映画『プラダを着た悪魔』は、ローレン・ワイズバーガーによる同名小説を原作とした作品。世界的ファッション誌の編集部を舞台に、ジャーナリズム志望の主人公アンドレア・サックスが、カリスマ編集長ミランダ・プリーストリーのもとで奮闘しながら成長していく姿を描く。
主演はアン・ハサウェイ、鬼編集長ミランダ役をメリル・ストリープが演じ、その圧倒的な存在感とリアルなキャラクター像で世界的な評価を獲得。ファッション業界の華やかさと厳しさ、そして働く女性の葛藤や自己成長を描いたストーリーは、公開から現在に至るまで多くの共感を集め続けている。
さらに本作は、続編となる映画『プラダを着た悪魔2』が5月1日(金)に公開され、時代を超えて愛される作品として再び注目を集めている。ファッションとカルチャーの両面でアイコン的な存在として、その影響力は今なお広がり続けている。
■ライセンスに関する問い合わせ
株式会社foundation
住所：東京都渋谷区南平台町17-6 4 階
本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社foundation
との契約により、MARK STYLER株式会社が販売するものです。
■MURUAブランドコンセプト
『MODE to MOOD』
ブラックを基調とするクールなマスキュリンスタイルに、
シルエット・カッティング・マテリアルで女性らしさをプラスした
「FEMININE MODE」
細部までこだわり抜いた唯一無二のモードスタイルが、
洗練されたエッジと揺るがない気品を生み出す
強さと美しさを兼ね備えた、ムードを纏う女性へ
■MURUAオフィシャルサイト/SNS
Official Site ：http://murua.co.jp
Web Store ：http://runway-webstore.com/murua
X ： https://twitter.com/murua_care
Instagram ： https://www.instagram.com/murua_official
TikTok ：https://www.tiktok.com/@muruaofficial
LINE：https://line.me/R/ti/p/%40tyn3686s