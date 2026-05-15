「MURUA（ムルーア）」映画『プラダを着た悪魔』スペシャルコレクションを5月14日(木)より予約販売開始

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区）が運営する、「MODE to MOOD」をブランドコンセプトに掲げるレディースブランド「MURUA（ムルーア）」は、映画『プラダを着た悪魔』のスペシャルコレクションを2026年5月14日(木)より公式通販サイト「RUNWAY channel」および「ZOZOTOWN」にて予約販売いたします。店頭での販売は6月10日(水)を予定しております。

ファッションが持つパワーを全世界に知らしめた作品『プラダを着た悪魔』。

その普遍的な魅力にインスパイアされ、本コレクションが誕生しました。

2006年の公開以来、今なお多くの支持を集める本作のアイコニックなロゴやモチーフ、印象的なシーンを落とし込んだ全3型を展開。コンパクトなTシャツや総柄プリントが目を引くシアートップス、キャッチーなグラフィックが楽しめるトートバッグなど、スタイリングの主役となるアイテムをラインアップしました。

中でも、シアー素材に総柄プリントを施したトップスは、他にはない印象的なデザインが際立つ、本コレクションを象徴する1着です。

■商品概要

【プラダを着た悪魔】バックイラストTシャツ

価格 ：6,490円(税込)

カラー：ホワイト

サイズ：フリー

『プラダを着た悪魔』の世界観をぎゅっと詰め込んだミニＴシャツ。

フロントには作品を象徴するロゴデザイン、バックにはアンディの5つのスタイリングを並べ、物語の世界観を感じられる1枚に仕上げました。

コンパクトな丈感がトレンドライクな印象を演出し、さまざまなボトムスと好相性。

シンプルながらも存在感があり、コーデの主役になるアイテムです。

商品ページ：http://s.runway-ch.jp/mu_05143

【プラダを着た悪魔】プリントシアートップス

価格 ：6,490円(税込)

カラー：ホワイト

サイズ：フリー

シアー素材に総柄プリントを施した、軽やかで存在感のあるトップス。

アイコンモチーフを散りばめたデザインが、コーデに遊び心と華やかさをプラスしてくれます。

程よい透け感で女性らしさを演出し、さまざまなスタイリングが楽しめるのも魅力。

デイリー使いしやすいシルエットで、さまざまなスタイリングに取り入れやすい1枚です。

商品ページ：http://s.runway-ch.jp/mu_05142

【プラダを着た悪魔】プリントトートバッグ

価格 ：5,940円(税込)

カラー：ホワイト、ブラック

サイズ：フリー

2色展開でそれぞれ異なる柄を楽しめるデザイン。

ブラックは、フロントに印象的なロゴデザインをあしらったモードな1枚。

ホワイトは、ロゴデザインとアンディのスタイリングが目を引く1枚。

カラーごとに異なる雰囲気を楽しめるラインアップです。

商品ページ：http://s.runway-ch.jp/mu_05141

■先行予約

2026年5月14日(木)よりRUNWAY channel・ZOZOTOWNにて先行予約を受付中

・RUNWAY channel：http://runway-webstore.com/murua

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/murua

■店舗発売

2026年6月10日(水)発売予定

・店舗：http://murua.co.jp/shop

■映画『プラダを着た悪魔』について

2006年に公開された映画『プラダを着た悪魔』は、ローレン・ワイズバーガーによる同名小説を原作とした作品。世界的ファッション誌の編集部を舞台に、ジャーナリズム志望の主人公アンドレア・サックスが、カリスマ編集長ミランダ・プリーストリーのもとで奮闘しながら成長していく姿を描く。

主演はアン・ハサウェイ、鬼編集長ミランダ役をメリル・ストリープが演じ、その圧倒的な存在感とリアルなキャラクター像で世界的な評価を獲得。ファッション業界の華やかさと厳しさ、そして働く女性の葛藤や自己成長を描いたストーリーは、公開から現在に至るまで多くの共感を集め続けている。

さらに本作は、続編となる映画『プラダを着た悪魔2』が5月1日(金)に公開され、時代を超えて愛される作品として再び注目を集めている。ファッションとカルチャーの両面でアイコン的な存在として、その影響力は今なお広がり続けている。

■ライセンスに関する問い合わせ

株式会社foundation

住所：東京都渋谷区南平台町17-6 4 階

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社foundation

との契約により、MARK STYLER株式会社が販売するものです。

■MURUAブランドコンセプト

『MODE to MOOD』

ブラックを基調とするクールなマスキュリンスタイルに、

シルエット・カッティング・マテリアルで女性らしさをプラスした

「FEMININE MODE」

細部までこだわり抜いた唯一無二のモードスタイルが、

洗練されたエッジと揺るがない気品を生み出す

強さと美しさを兼ね備えた、ムードを纏う女性へ

■MURUAオフィシャルサイト/SNS

Official Site ：http://murua.co.jp

Web Store ：http://runway-webstore.com/murua

X ： https://twitter.com/murua_care

Instagram ： https://www.instagram.com/murua_official

TikTok ：https://www.tiktok.com/@muruaofficial

LINE：https://line.me/R/ti/p/%40tyn3686s