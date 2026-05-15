『サンキューピッチ』初のポップアップイベント『サンキューピッチ　３アウト POPUP』を開催！入部テストに挑戦できる体験コンテンツやポップアップ限定の原作グッズを販売！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、集英社が運営するマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」で連載中の『サンキューピッチ』（作：住吉九）の初となるポップアップショップ『サンキューピッチ ３アウトPOPUP』を、2026年6月5日（金）～6月22日（月）の期間、GALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO B1F）にて開催することをお知らせいたします。

本ポップアップショップは、主人公たちが所属するハマソウ野球部への入部テストに挑戦するという体験型のポップアップショップです。

ハマソウ野球部の部員たちとのタイマン勝負というコンセプトにて作中にちなんだコンテンツを楽しめる他、本ポップアップ限定の原作グッズの販売を実施します。

■『サンキューピッチ ３アウトPOPUP』発表日時：2026年5月15日（金）

■『サンキューピッチ ３アウトPOPUP』公式サイト：

https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1920

■『サンキューピッチ ３アウトPOPUP』開催日時：

・2026年6月5日（金）～2026年6月22日（月）

・営業時間：11時～21時

※入場は閉場時間の30分前まで

※最終日は18:00閉場

※状況により入場制限を設けさせていただく場合がございます。

■『サンキューピッチ ３アウトPOPUP』開催場所：

GALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO B1F）

■入場料：600円（税込）

※未就学児無料

※各種割引対象外

サンキューピッチ3アウトPOPUP詳細

本イベントはハマソウ野球部への入部テストに挑戦する体験型ポップアップイベントです。

■体験コンテンツ

１.タップでギブアップ！許して阿川先生

阿川先生からの入部テストはオクトパスホールド！

顔出しパネルに顔を入れてボタンをタップ！タップ数に応じて阿川先生のセリフが変化します。

担当声優は後日発表いたします。

２.桐山の足上げチャレンジ！

桐山の特徴的な投球フォームをマネすることはできるか!?

会場に設置された桐山投球フォームパネルと足上げ対決！

桐山とのフォトスポットとしてもお楽しみいただけます。

※他体験コンテンツは、後日お知らせいたします。

※画像はイメージです。実際の体験とは異なる場合がございます。

■特別販売グッズ

◯野次入りアクリルスタンド

2,100円（税込）

作中の野次もふんだんに散りばめられたアクリルスタンド。

◯もっと色んなところ見せてくれポーチ

1,500円（税込）

ポーチの中にお気に入りのキャラクターを入れることでさらに楽しめるキャラクターポーチ。

◯阿川先生のボンボコドスドスシール（でっぷり）

1,400円（税込）

でっぷりとした立体的なシール。

阿川先生やハマソウ野球部のキャラクターたちを可愛くデザインしています。

◯阿川先生の隣で寝かせた風カレー 『ドスドス阿川メモリアル』ステッカー付き

1,400円（税込）

阿川先生の隣で寝かせた(風)カレー。味は中辛です。

存在しない恋愛シミュレーションゲーム『ドスドス阿川メモリアル』ステッカーが付属します。

※状況により購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※他商品は後日発表させていただきます。

※商品は在庫数に限りがございます。ご了承ください。

※後日、一部商品はオンラインでの販売を予定しております。

『サンキューピッチ』について

「次に来るマンガ大賞2025 webマンガ部門1位」&「このマンガがすごい！2026 オトコ編第3位」などを受賞している、集英社が運営するマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて連載中のマンガ。「少年ジャンプ＋」アプリでの累計閲覧数は約4000万ビューを突破しており、読者の予想を裏切る展開はSNSでも毎話話題に。

単行本5巻まで発売中。