「アッシュアームズ-灰燼戦線-」が6.5周年イベントラストスパート！新キャラFV4004正式登場！

成都万華鏡テクノロジー Co,Ltd

「株式会社EMBERS」は、好評配信中の美少女×ミリタリーシミュレーションRPG「アッシュアームズ-灰燼戦線-」が6.5周年アップデート後半を開催することをお知らせいたします。

■イベント・機能

・ヒストリエ新章「儚き影、昏き香り――Scarce Shadows and Hidden Fragrance」Part II「香り消ゆ」開放形体はとうに失われ、ただ微かな残像のみが漂う。見捨てられたキャンバスに徐々に浮かび上がる草図を、作者は記憶だけを頼りに描き上げた。新型共生種と思われる危険な災獣が姿を現し、開拓運動は最悪の敵を迎えた。同時に、ベルラガン城内でも不吉な影が蠢いている。代理人はこの運命の乱流に、どう立ち向かうのか。

大型ストーリーコンテンツ「ヒストリエ」新章PartII追加！

ミッションを完成することで、配布キャラ「IL-2I」を獲得することができます

さらに限定期間内、新章のステージドロップ報酬および訓練所はすべて２倍になります！

■DOLLS・スキン

・新DOLLS登場及び限定召集「まばゆく咲き誇る」開催

今回新規イベントの主人公の一人、★3重駆逐戦車「FV4004」が正式登場！

生徒会分会長を務める彼女は、一見すると物腰柔らかな、気品あふれるお嬢様です。

ひとたび実戦となれば、普段の優雅な姿からは想像もつかないほど勇敢に、時には己の身の危険すら顧みず、無謀なほど最前線を駆け抜けます。彼女の勇姿に、ぜひご期待ください！

同時に開催する限定召集「まばゆく咲き誇る」では、該当DOLLSがピックアップされます。

召集開催期間：

2026/5/28(木) 04:59まで

・ボイスコミックVol.2「辺境の異邦人」

さらに！FV4004を主人公とした、アッシュアームズボイスコミックVol.2「辺境の異邦人」が公開中です！

▼視聴リンク▼

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sVOVhUzMgvA ]

CITY史上初の辺境新都市――ベルラガン。戦後開発のラッシュに包まれる中、水面下では未だ何かが蠢いている。 これは、激動の波に身を投じたDOLLS「FV4004」の、もう一つの物語である。

・「サヴィル裁縫会」商品が更新

6.5周年アップデートの実施と共に、「サヴィル裁縫会」にて、特別に描き下ろしスキンが期間限定で販売します！

★3 重対空砲「ライントホターI」限定スキン「ニーベルンゲンの夏の夢」（LIVE2D&スペシャルボイス付き）★3 重爆撃機「B-50 スーパーフォートレス」奇跡の女神スキン「嵐を乗り越える不死鳥」（LIVE2D&スペシャルボイス&モーション背景付き）

そして、過去に登場された人気スキンも復刻販売いたします。

ぜひお見逃しなく！

・ショップにスペシャルパックを期間限定販売中！

限定☆3DOLLSを選べて召集てきるチケットや過去に大好評だった限定スキンを自由に選んで入手できるアイテムなど、お得なアイテムパックはゲーム内ショップに期間限定で販売中！

他にもゲーム内の常設コンテンツやSNSキャンペーンなど、イベントを盛りたくさん開催しますので、ぜひ確認してみてください！

◆アプリ名 ：アッシュアームズ-灰燼戦線-

◆価格 ：アイテム課金制

ダウンロードはこちら↓

iOS（App Store）：

https://apps.apple.com/jp/app/id1458301782

Android（Google Play）:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cydonia.asharmdolls

公式サイト：https://www.asharms.jp/

公式X：https://twitter.com/AshArms_staff