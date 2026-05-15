2026年度「JALアスリートアカデミー」を7月11日より始動します

日本航空株式会社

2026年５月１5日

JALは、2026年7月11日（土）の北海道札幌市での開催を皮切りに、2026年度「JALアスリートアカデミー(https://www.jal.com/ja/sports/athlete-employee/jal-athlete-academy/)」を始動します。 5年目を迎える本プロジェクトでは、新たに岩手県花巻市および北海道帯広市での初開催を予定しており、さらなる地域拡大を続けています。

また、本年度より北海道、愛媛県、福岡県、佐賀県、宮崎県など連携協定締結地域をはじめとした、JALと深い関わりのある地域の自治体と連携し、共催する「JALスポーツキャラバン」を新設します。「JALスポーツキャラバン」では、未来のアスリートを目指す子どもたちのみならず、スポーツを通じた交流の裾野をさらに広げ、地域活性化を推進してまいります。

JALは「JALアスリートアカデミー」、「JALスポーツキャラバン」を通じて、子どもたちにスポーツの楽しさを伝え、未来を担う若い世代が夢に向かって挑戦する環境を提供するとともに、心はずむつながりが社会全体に広がるサステナブルでウェルビーイングな未来を創造してまいります。



■「JALアスリートアカデミー」開催スケジュール（※諸事情により変更となる場合がございます）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30684/table/1490_1_89516c69c01f4fb7dd42842866849945.jpg?v=202605150851 ]



「JALスポーツキャラバン」の開催スケジュールについてはチームJAL公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/jal_athlete_teamjal/)にてお知らせします。

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以上