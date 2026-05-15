6月12日は「ヘルシーソイラテの日」！『キッコーマン 豆乳の学校 ソイラテ祭』を大阪・東京で開催！

キッコーマンソイフーズ株式会社

キッコーマンソイフーズ株式会社（以下、キッコーマンソイフーズ）は6月12日の「ヘルシーソイラテの日」に合わせ、ソイラテのおいしさや手軽さといった魅力を楽しく学んでいただくための体験型イベント『キッコーマン 豆乳の学校 ソイラテ祭』を大阪（2026年6月6日（土）～7日（日））と東京（2026年6月9日（火）～14日（日））の2会場で開催します。

6月12日は「ヘルシーソイラテの日」。過去最高の生産量でますます注目が高まる豆乳！

6月12日「ヘルシーソイラテの日」は、2025年に日本豆乳協会が制定しました。6月の「6」が“調和”を表す数字であることから、豆乳と他の飲料や食材との“調和”を図り、バランスを整え、ソイラテを楽しんでほしいという思いが込められています。加えて、梅雨や熱中症を配慮する時期に突入することで体調を崩しやすくなる6月に、バランス（調和）のよい飲食をとり、健康的な生活を送ってほしいという願いも込められています。12日の「12」は「10（トウ）」「2（ニュウ）」を表す語呂合わせです。

また、昨年、豆乳の生産量は過去最高を記録（※）しました。生活者の健康意識とたんぱく質摂取への興味・関心の高まりから「第4次豆乳成長期」とも言える状況を迎えています。

「豆乳の魅力を楽しく学べる学校」の文化祭をコンセプトにした、「ソイラテ祭」を開催

キッコーマンソイフーズは、豆乳の魅力を“楽しみながら学ぶ”ことで、豆乳を身近に感じ、日々の食習慣に取り入れていただくきっかけを作りたいとの思いから、昨年「豆乳の魅力を楽しく学べる学校」をコンセプトにした体験型イベント『キッコーマン 豆乳の学校2025』を開催しました。東京と大阪で延べ約30,000人にご参加いただき、ご好評をいただきました。本年は6月12日の「ヘルシーソイラテの日」をきっかけに、豆乳の手軽でおいしい飲み方であるソイラテの魅力を楽しく学んでいただくため、「豆乳の学校」の文化祭をコンセプトにしたイベント『キッコーマン 豆乳の学校 ソイラテ祭』を実施いたします。

“「豆乳の学校」の文化祭”をコンセプトに、ソイラテに親しんでいただけるコンテンツをご用意

『キッコーマン 豆乳の学校 ソイラテ祭』では、“豆乳の魅力を楽しく学べる学校”という「豆乳の学校」のコンセプトはそのままに、ソイラテの“おいしさ”や“手軽さ”に触れていただくことを通して、普段から豆乳を飲んでいる方だけでなく、あまり飲んでいない方や飲むことをやめた方にも、豆乳やソイラテに親しんでいただけるコンテンツをご用意します。

東京会場では、大型装飾「ソイラテ祭ゲート」が来場者を出迎えます。また、調製豆乳でつくったソイラテをキッチンカーで1人1杯無料配布する「ソイラテ 無料配布」や、ご自宅で簡単にソイラテが楽しめる「おうちでソイラテセット」と、どこでも気軽に本格的なソイラテを楽しむことができる「クラフトソイシリーズ ソイラテ」をお土産としてお渡しする「おうちでソイラテセット＆クラフトソイシリーズ(1本)プレゼント」を実施します。

他にも、6月12日「ヘルシーソイラテの日」に因んで、6.12秒ちょうどでタイマーを止められるかを競う「6月12日はヘルシーソイラテの日！6.12秒チャレンジ」 など本イベントならではのユニークな企画を実施します。

『キッコーマン 豆乳の学校 ソイラテ祭in大阪』では、「キッコーマン 調製豆乳（200ml）」と「クラフトソイシリーズ」を各1本プレゼントいたします。

キッコーマンソイフーズでは、『キッコーマン 豆乳の学校 ソイラテ祭』を通じて、豆乳の手軽でおいしい飲み方であるソイラテを知っていただくことで、豆乳を身近に感じていただき、カフェだけでなくご自宅でも気軽に楽しんでいただけるきっかけづくりを目指します。

（※）日本豆乳協会2026年2月3日発表（https://www.tounyu.jp/news_release/1379）

■イベント開催概要

大阪会場

イベント名：キッコーマン 豆乳の学校 ソイラテ祭in大阪

会 場：阪急ビッグマン前広場（大阪府大阪市北区芝田1丁目1-3 阪急三番街南館1F）

日 程：2026年6月6日（土）～7日（日）

開場 時間： 6月6日（土）11:00～20:00

6月7日（日）10:00～17:00

※画像はイメージです

東京会場

イベント名：キッコーマン 豆乳の学校 ソイラテ祭

会 場： 渋谷ストリーム稲荷橋広場（東京都渋谷区渋谷3丁目21-3）

日 程：2026年6月9日（火）～14日（日）

開場 時間：6月9日（火）14:00～19:00

6月10日（水）～13日（土）11:00～19:00

6月14日（日）11:00～17:00

※画像はイメージです

ソイラテ祭ゲート

にぎやかで手作り感のある文化祭のゲートをイメージした大型装飾が、ご来場いただいた皆様を出迎えます。ゲートでは各コンテンツの紹介をしています。

※東京会場のみ実施

ソイラテ 無料配布

「キッコーマン 調製豆乳」で作ったソイラテを、キッチンカーで1人1杯無料で配布いたします。

※各日・各時間帯とも配布上限数に達し次第終了

※東京会場のみ実施

おうちでソイラテセット＆クラフトソイシリーズ(1本)プレゼント

「キッコーマン 調製豆乳（200ml）」1本と「ネスカフェ アイスブレンド スティック」2本の「おうちでソイラテセット」と、「キッコーマン クラフトソイシリーズ ソイラテ（まろやかソイミルク・ほろにがエスプレッソ どちらか1本）」をお土産としてプレゼントいたします。

※クラフトソイシリーズ ソイラテの種類はお選びいただけない場合がございます

※各日・各時間帯とも配布上限数に達し次第終了

※ネスカフェ アイスブレンド スティックは東京会場のみ配布

6月12日はヘルシーソイラテの日！6.12秒チャレンジ

6月12日が「ヘルシーソイラテの日」であることを知っていただくだめ、6.12秒ちょうどでタイマーを止められるかを競う企画を実施します。

また、チャレンジに成功した方には、キッコーマン豆乳オリジナルグッズをプレゼントいたします。

※東京会場のみ実施

ソイラテ祭 来場者アンケート

来場者アンケートにご回答いただいた方には、ソイラテ祭オリジナルデザインの限定ステッカーをプレゼントいたします。

■お客様お問合せ先

キッコーマンソイフーズ(株) お客様係 TEL 0120-1212-88

https://www.k-tounyu.jp/contact/